Stadtwerke erhöhen die Eintrittspreise für Weinheimer Hallenbad

Energie, Instandhaltung, Personal - alles wird teurer, auch für die Weinheimer Stadtwerke, die das Hallenbad HaWei betreiben. Deshalb erhöt das Energieunternehmen nun die Eintrittspreise ins Weinheimer Hallenbad. Seit dem 1. Januar 2024 zahlen Besucher und Besucherinnen mehr, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine Entwicklung, die die Verantwortlichen nach eigenen Angaben einige Jahre hinauszögern konnten. „Seit unserer letzten Preisanpassung vor fünf Jahren sind die Energie-, Instandsetzungs- und Personalkosten deutlich gestiegen.“ Durch interne Optimierungen hielten die Stadtwerke Weinheim ihre Preise seit August 2018 konstant. „Um unseren Gästen auch in Zukunft ein einwandfreies HaWei bieten zu können, müssen wir jetzt an der Stellschraube der Eintrittspreise drehen“, sagt Rudi Hill, Teamleiter im HaWei.