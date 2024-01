Starterfeld der Weinheimer Hochsprung Gala so stark wie lange nicht

Zur Einstimmung auf die BKK Freudenberg Hochsprung Gala, die am Freitag, 2. Februar, wieder in der TSG-Halle (Mannheimer Straße) stattfinden wird, trafen sich kürzlich die zahlreichen Sponsoren der Veranstaltung im KIA-Autohaus Doll. Meetingchef Thomas Geißler freute sich dabei einerseits über die große Unterstützung von Unternehmen aus Weinheim und Umgebung, die eine solche Spitzensport-Veranstaltung erst möglich machen würden. Sein Dank galt aber auch den rund 30 Helfern von der TSG 1862 Weinheim. Geißler erinnerte noch einmal an die stimmungsvolle Hochsprung Gala 2023. In diesem Jahr sei das Starterfeld sogar noch stärker einzuschätzen, so Geißler.