Sternsingen: So unterschiedlich ist die Spendenbereitschaft in Stadt- und Ortsteilen

Die Sternsinger aus Weinheim und Hirschberg sammelten bei der diesjährigen Aktion sage und schreibe rund 53 000 Euro für benachteiligte Kinder. Ein Ergebnis, über das sich die Seelsorgeeinheit Weinheim-Hirschberg riesig freut, wie sie in einer Pressemitteilung schreibt.

Die Ergebnisse im Detail

Nach fast 14 Tagen voller Engagement bei der Aktion Dreikönigssingen wurde nun der Kassensturz gemacht, bei dem die die königlichen Sammelbüchsen ausgekippt wurden. St. Laurentius und Herz Jesu kamen auf 5100 Euro, in St. Marien wurden 10 275 Euro gespendet. Die Kinder und Begleiter, die in St. Jakobus unterwegs waren (Lützel-/Hohen-/Großsachsen und Ritschweier), sammelten stolze 24 066 Euro ein. In St. Johannes (Leutershausen) kamen 10 000 Euro zusammen. Das Ergebnis ins Herz Jesu Oberflockenbach (mit Wünschmichelbach und Heiligkreuz): 3500 Euro.

Rekord noch einmal übertroffen

Dabei konnte das letztjährige Rekordergebnis in St. Marien noch übertroffen und auch in St. Laurentius und Herz-Jesu konnte ein höherer Spendenbetrag als im Vorjahr eingesammelt werden. Rund 230 Mädchen und Jungen sowie rund 70 jugendliche und erwachsene Begleiter waren im Einsatz für benachteiligte Kinder in aller Welt. Viele Male haben die engagierten Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihre Lieder gesungen und den Segen „20*C+M+B+24“, Christus Mansionem Benedicat (Christus segne dieses Haus), über die Haustüren geschrieben. Mit der 66. Aktion Dreikönigssingen 2024 unter dem Leitwort „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ wurde der Schutz von Umwelt und Kultur ins Zentrum gerückt und deutlich gemacht, vor welchen Herausforderungen der Nachwuchs in der Beispielregion Amazonien steht. Sie zeigte, wie die Projektpartner der Sternsinger junge Menschen dabei unterstützen, ihre Umwelt und ihre Kultur zu schützen.

Mensch und Natur

Zugleich verdeutlichte die Aktion, dass Mensch und Natur am Amazonas und überall auf der Welt eine Einheit bilden. Die Sternsinger wurden ermutigt, sich gemeinsam mit Gleichaltrigen aller Kontinente für ihr Recht auf eine gesunde Umwelt einzusetzen.

Zahlreiche Hilfsprojekte