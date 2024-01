Streit in Gaststätte endet mit Gewalt

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Sonntagmorgen, gegen 2.40 Uhr, in einer Gaststätte in der Hauptstraße in Ladenburg. Hierbei attackierte ein 53-jähriger Gast im Verlauf eines Streites zunächst den 49-jährigen Gastwirt und verletzte diesen im Gesicht. Anschließend ging er auf einen 36-jährigen Angestellten los, wobei dieser leicht verletzt zu Boden stürzte. Dem Attackierten gelang es, sich die Hände schützend vor sein Gesicht zu halten, sodass ein anschließender Fußtritt gegen den Kopf keine größeren Verletzungen verursachte.