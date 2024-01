Strohlager auf einem Feld bei Hirschberg in Flammen

Gegen 21.38 Uhr meldete ein Zeuge, dass mehreren Heuballen auf dem Feld zwischen Großsachsen und Heddesheim gemeldet. Die Feuerwehr ist derzeit mit einem Großaufgebot vor Ort. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist die L 541 zur Anschlussstelle Hirschberg derzeit in beide Richtungen gesperrt. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Weinheim hat in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Heidelberg die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Derzeit dauern die Löscharbeiten noch an. Der Schaden - so viel kann man laut Polizei schon sagen - liegt bei rund 12.000 Euro.