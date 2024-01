Süßigkeiten-Raub: Kinder überfallen Gleichaltrige in Heddesheim

Zwei zwölf Jahre alte Jungs sind am Samstagabend offenbar Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die mutmaßlichen Täter: zwei Gleichaltrige. Die Beute: Backwaren, Süßigkeiten und ein Bargeldbetrag in zweistelliger Höhe. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die die Polizei erst am Mittwoch (24. Januar) veröffentlicht hat. Der Überfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr auf dem Feldweg an der verlängerten Brucknerstraße. Einer der beiden Räuber soll einen Gegenstand - womöglich eine Art Messer, wie es im Polizeibericht heißt - gezeigt und die Opfer damit bedroht haben.