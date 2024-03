Tödlicher Rennunfall in Hockenheim

Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist beim Langstreckenrennen "Racefoxx 1000km" in Hockenheim tödlich verunglückt. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Das Rennen wurde nach dem Sturz sofort abgebrochen und alle weiteren Veranstaltungen für den Tag abgesagt. "Zum genauen Sturzgeschehen können noch keine Angaben gemacht werden. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht unter Einbindung eines Sachverständigen das Sturzgeschehen zu rekonstruieren", heißt es im Polizeibericht.

Schlägerei in Heidelberg

In den frühen Morgenstunden des Ostersonntags kam es gegen 4.15 Uhr in der Heidelberger Altstadt an der Ecke Küchengässchen/Hauptstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, bei der die vier Angehörigen der einen Gruppe von sieben bis acht Personen aus der zweiten Gruppe angegriffen und mit Schlägen und Fußtritten traktiert wurden. Die 21, 24, 24 und 28 Jahre alten Geschädigten wurden dabei leicht verletzt, konnten nach einer Behandlung durch Rettungssanitäter ihren Weg jedoch fortsetzen. Wie die Polizei berichtet, flüchteten die Täter in Richtung Marktplatz und konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Das Motiv der Tat blieb unklar. Der Haupttäter kann beschrieben werden wie folgt: 18 bis 23 Jahre alt, ca. 1,75 bis 1,80 m groß, Vollbart, südländischer Phänotyp, weißer Pullover. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unfall auf BAB 659

Am späten Samstagabend, kurz vor 23 Uhr wollte ein 76-jähriger Mann mit seinem VW von der Anschlusstelle Viernheim-Ost auf die BAB 659 in Richtung Weinheim auffahren. Dabei missachtete er nach Polizeiangaben jedoch die Vorfahrt der Fahrzeuge auf der Autobahn. Er kreuzte unmittelbar die rechte Fahrspur und ragte mit seinem Fahrzeug schon in die linke Fahrspur hinein. Ein 34-jähriger Mann, der mit seinem Jeep auf dieser Spur fuhr, versuchte noch durch eine Notbremsung und einem Ausweichmanöver nach links einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dies gelang ihm aber nicht, sodass es zum Zusammenstoß mit dem VW kam und er selbst noch dazu in die Mittelleitplanke gedrückt wurde. Beide Fahrer blieben zum Glück unverletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 18.000 Euro. Zur Unfallaufnahme musste die Autobahn 659 in Richtung Weinheim für über zwei Stunden voll gesperrt werden.

Nackter Mann im Wohnzimmer