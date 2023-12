Tödlicher Unfall in Laudenbach

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat sich gegen 0.45 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein BMW auf der Kreisverbindungsstraße (K 4229) in Richtung B3 unterwegs gewesen. Das Fahrzeug kam kurz hinter Laudenbach von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Betonmauer einer Lagerhalle und schleuderte in das offene Feld.