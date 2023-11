Traditioneller Budenzauber lockt Besucher nach Hemsbach

Weihnachten rückt unaufhaltsam näher, und so langsam sollte man an Geschenke für seine Liebsten denken. Was liegt da näher als ein Besuch des Hemsbacher Weihnachtsmarktes am ersten Adventswochenende? Der inzwischen 37. Hemsbacher Weihnachtsmarkt ist in trockenen Tüchern.