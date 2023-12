Laut einer Pressemitteilung der Stadt Schriesheim ereignete sich der Vorfall sich am Nachmittag des 21. Dezembers 2023 auf der Baustelle des Kindergartenneubaus in der Conradstraße. Nach ersten Erkenntnissen war der Mitarbeiter mit der Ausführung seiner beruflichen Aufgaben beschäftigt, als es zu einem schwerwiegenden Unfall kam. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte der Verunglückte nicht gerettet werden und verstarb noch am Unfallort.