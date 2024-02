Transporter von Parkplatz gestohlen

Laut einer Pressemitteilung der Polizei wurde zwischen dem 14. Februar und dem 15. Februar ein schwarzer Ford Transit entwendet. Unbekannte Täter stahlen das Fahrzeug von einem Parkplatz des Autohofs in der Amperestraße. An dem Transporter waren die polnischen Kennzeichen "WWY 79971" angebracht. Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten mit dem Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter 06252 706-0 in Kontakt zu treten.