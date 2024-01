Trauer um Pater Karl-Edmund Prier

Pater Karl-Edmund Prier SJ verkündete sechs Jahrzehnte lang das Evangelium Jesu Christi in Indonesien. Am 21. Januar endete sein Lebensweg im Alter von 86 Jahren an seinem Wirkungsort Yogyakarta.

1937 in Weinheim geboren

Prier wurde am 18. September 1937 in Weinheim geboren. Nach seiner Kindheit und Jugendzeit in Weinheim – seine Heimatpfarrei war „Herz Jesu“ in der Nordstadt – trat er 1957 in das Noviziat der Jesuiten ein. Sein Ziel war schon damals, in die Mission zu gehen. So führte ihn sein Weg Anfang 1964 nach Indonesien. In Yogyakarta auf der Insel Java studierte er Philosophie und Theologie. Dort empfing er auch am 18. Dezember 1969 die Priesterweihe. Sein Primizspruch (Mk 10:45) lautete: Der „Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen.“