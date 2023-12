Trinkwasser wird deutlich teurer

Die Stadtwerke Weinheim heben zum 1. Januar den Arbeitspreis (Verbrauchspreis) für Trinkwasser in ihrem Versorgungsgebiet an. Der Kubikmeter Wasser kostet dann 2,72 Euro inklusive aller Abgaben und Steuern. Das sind 30 Cent pro Kubikmeter mehr als bisher (plus 12,4 Prozent). Der Grundpreis bleibt unverändert.

Auch die Abwassergebühren steigen. Das hat der Weinheimer Gemeinderat vergangene Woche beschlossen. Für Schmutzwasser werden ab dem Jahreswechsel 1,83 Euro pro Kubikmeter fällig (plus sechs Cent), für Niederschlagswasser bleibt es bei 0,87 Euro pro Quadratmeter versiegelter Fläche.

Sechs Millionen Euro investiert

Zur Preiserhöhung beim Trinkwasser erklärte Alexander Skrobuszynski, Geschäftsführer der Stadtwerke Weinheim, in einer Pressemitteilung: „Wir investieren kontinuierlich in die Infrastruktur und in fachkundiges Personal – und das kostet.“ Für eine hochwertige Wasserversorgung seien ein regelmäßig gewartetes Leitungsnetz, fortschrittliche Anlagen zu Wassergewinnung und -bevorratung, stetige Wasseranalysen sowie kompetentes Personal erforderlich. In den vergangenen fünf Jahren hätten die Stadtwerke sechs Millionen Euro in die Trinkwasserversorgung investiert, unter anderem in den Bau der 5,6 Kilometer langen Leitung „DN 400“ vom Wasserwerk in Hemsbach bis nach Weinheim.

„Mit den neuen Wasserpreisen liegen wir etwa im Durchschnitt von Baden-Württemberg. Wir setzen auf vorausschauende und frühzeitige Investitionen, um stets konkurrenzfähig zu sein und auch in Zukunft qualitativ hochwertiges Trinkwasser zuverlässig liefern zu können“, ordnete Alexander Skrobuszynski ein.

75 000 Menschen werden versorgt