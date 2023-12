Böllerverkauf startet an der Bergstraße verhalten

Jetzt beginnt wieder die Zeit, in der knallt, zischt und blitzt. Seit dem 28. Dezember können wieder Feuerwerkskörper gekauft werden. In diesem Jahr einen Tag früher, weil der 31. Dezember ein Sonntag ist.

Bei Edeka Bruder in der Weinheimer Nordstadt deckten sich bereits am Vormittag einige Kunden mit Batterie-Feuerwerk und Raketen ein. Auch Kinderfeuerwerk wird viel gekauft.

Mitarbeiterin Leonora Kläber von Edeka Bruder in der Nordstadt erzählt: „In diesem Jahr kaufen die Leute besonders Feuerwerk für Kinder, sprich Knallerbsen und Tischfeuerwerk. Im Trend liegen, wie in den vergangenen Jahren auch, Feuerwerksbatterien. Die kosten zwar etwas mehr, aber die Leute kaufen das trotzdem gerne. Der Verkauf hat heute erst begonnen, dennoch haben wir schon einige Raketen und Batterien verkauft.“ Bei der Batterie zündet man nur eine Lunte an und kann sich minutenlang an einem funkelnden Feuerwerk erfreuen.