Tschüss, Schotter! Hallo, Blütenmeer!

Schottergärten gelten als pflegeleicht und erfreuen sich großer Beliebtheit. Es gibt jedoch eine Vielzahl an Gründen, die gegen einen Schottergarten sprechen. Schottergärten sind ökologisch praktisch wertlos. Da meist unter der Schotterfläche ein Unkrautvlies eingebaut wird, existiert so gut wie kein Bodenleben mehr, Insekten finden auf der Steinfläche keine Nahrung, Regenwasser kann schlecht versickern und die Fläche heizt sich an sonnigen Tagen stärker auf als ein begrünter Vorgarten.