TSG und AC Weinheim: Gemeinsam für Vielfalt

Zusammen 14 000 Mitglieder

Mit Plakaten und Bannern, aber auch über ihre Social-Media-Kanäle wollen TSG und AC in den kommenden Wochen darauf aufmerksam machen, „warum Sportvereine der beste Beweis dafür sind, dass Integration gelingen kann“. „Immerhin repräsentieren wir mehr als 14 000 Mitglieder, die Tag für Tag zeigen, dass Sport verbindet“, brachte es Lerchl auf den Punkt.

Erst vor wenigen Wochen waren die beiden Vereine bei der Sportlerehrung der TSG mit ihrem Anliegen erstmals an die Öffentlichkeit gegangen und hatten dafür viel Zustimmung erhalten (wir berichteten). Jetzt will man noch einen Schritt weitergehen und das Thema mit der Kampagne in die Gesellschaft tragen.