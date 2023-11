Über 50.000 Euro durch Crowdfunding: Jetzt bekommt Weinheim 'nen Stadtgarten!

Diesen Erfolg hätten insgesamt 48 Unterstützer möglich gemacht, darunter viele Weinheimer Firmen und Banken. Die Kampagne, die eine 426 Quadratmeter große, von der Stadt zur Verfügung gestellte Grünfläche in der Breslauer Straße in einen Stadtgarten und eine Wildblumenwiese verwandeln will, ist nun auf dem besten Weg, eine nachhaltige Oase für Biodiversität und ökologische Bildung in Weinheim zu werden.