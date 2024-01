Überfall auf Tankstelle

Am frühen Abend des 1. Januar wurde die Jet-Tankstelle in der Darmstädter Straße überfallen. Laut einer Pressemitteilung der Polizei Heppenheim betrat ein männlicher Täter um 21.15 Uhr den Verkaufsraum. Zur Tatzeit arbeitet nur ein Angestellter in der Tankstelle. Er forderte von dem 31-jährigen Tankstellenmitarbeiter die Herausgabe von Bargeld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, drohte der Täter an den Angestellten abzustechen. Dabei verbarg der Täter eine Hand in der Jackentasche, um eine Waffe anzudeuten. Der Tankstellenmitarbeiter händigte ihm daraufhin Bargeld in unbekannter Höhe aus. Er flüchtete anschließend aus der Tankstelle in Richtung Innenstadt.