Überraschende Wendung: PWG überzeugen mit Neuinszenierung von Bram Stokers Dracula

In der jüngsten Aufführung der Oberstufen-Theater-AG des Privatgymnasiums Weinheim (PGW) wurde unter der Regie von Felicitas Vajna Bram Stokers Klassiker „Dracula“ in ein modernes Gewand gehüllt, das nicht nur die düstere Atmosphäre des Originals bewahrte, sondern auch geschickt zeitgemäße Elemente einbezog.

Nur das Grundgerüst blieb

Die Inszenierung blieb dem Grundgerüst des Romans treu: Jonathan Harker (Noah Skade) reist wegen eines Immobiliengeschäfts ins Schloss Graf Draculas (Felix Schmitt) und lässt dafür seine Verlobte Mina Murray (Amelie Fändrich) zurück. Diese begibt sich währenddessen mit ihrem großen Freundeskreis ins Sommerhaus ihrer reichen Freundin Lucy (Johanna Wichelmann). Dort ereignet sich am Tag ihrer Ankunft ein Schiffsunglück, das einige unheimliche Ereignisse nach sich zieht. Zunächst wird Lucy in Abwesenheit ihrer Freunde von Dracula gebissen, der sich an Bord des gekenterten Schiffes befunden hat. Sowohl die anwesende Ärztin Jacky (Leslie Rihm) als auch ihre Assistentin Ava van Helsing (Juliana Baum) wissen ihr nicht zu helfen.

Freunde werden Feinde

Doch hier endeten die Parallelen zum Original. Als in der Nacht ein Mord an Melody (Nele Wiesner) geschieht, beginnen die im Sommerhaus eingeschlossenen Freunde damit, sich gegenseitig des Mordes zu beschuldigen. Dabei geht die Gruppe so weit, einige ihrer Freunde umzubringen, um den vermeintlichen Mörder aufzuhalten. Doch auch dies verhindert nicht die Tode von Martha (Yasmin Kneuker), Maureen (Svenja Huke) und Dorothy (Katharina Dyer) durch die Hände – oder vielmehr die Zähne – des Mörders. In einer düsteren Reflexion aktueller Fragen nach Wahrheit und Lüge stand die Frage, wem man eigentlich trauen kann, im Zentrum des dramatischen Geschehens. Unterstützt wurde die schaurige Geschichte auf der Bühne durch gruselige Effekte der Technik-AG des PGW unter der Leitung von Philipp Friedrich.