Umbau des katholischen Kindergartens St. Martin abgeschlossen

Es ist vollbracht. Jetzt gilt es, anzukommen, sich zurechtzufinden und alle Räume des katholischen Kindergartens St. Martin zu beziehen. Am 21. Dezember feierten die Kinder der Igel-, Regenbogen- und Sternengruppe ihren Abschied vom Grundschulpavillon. Am Montag rückten die Mitarbeiter des Transportunternehmens Brecht aus Leimen an. „Bis Dienstag haben wir alle ganz schön geschuftet“, sagte die Kindergartenleiterin Alexandra Horstfeld und atmete am Mittwochmorgen tief durch, da die 100 Kinder der fünf Gruppen nun wieder gemeinsam an einem Ort betreut werden. Denn das 14-monatige Provisorium im Pavillon der Martin-Stöhr-Grundschule gehört nun endlich der Vergangenheit an. Für den katholischen Kindergarten beginnt nach der Sanierung des Gemeindezentrums in der Fenchelstraße 10 eine neue Zeitrechnung. 2,9 Millionen Euro hat der Umbau übrigens gekostet.