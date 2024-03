Die Großsachsener Familie Rudolph staunte nicht schlecht, als sie am Sonntag gegen 8.30 Uhr vor ihrer Wiese in der Nähe der „Villa Rustica“ in Hirschberg stand. Ein unbekannter Autofahrer hatte ihrem Feld, welches sich im „ Gewann Gänskeitel“ befindet, schwer zugesetzt. Die Beschädigungen lassen vermuten, dass der Autofahrer wie bei einem Rennen mehrere Kreise auf der Wiese zog und so laut Polizei einen Flurschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages verursachte. Der Tatzeitraum der Sachbeschädigung muss zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, liegen, teilt die Polizei in ihrer Presseerklärung mit. Die Rudolphs sind entsetzt über diese blinde Zerstörungswut: „Wir hoffen, dass jemand etwas gesehen hat. “ Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrer, dem Fahrzeug oder der Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim zu melden, unter der Telefonnummer 06201/10030.