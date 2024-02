Unfall nach Rettungswageneinsatz

Ein 25-jähriger Autofahrer ist am Sonntagabend nach einem Rettungswageneinsatz in Hirschberg an der Bergstraße mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen.

Der Renault-Fahrer fuhr kurz nach 18 Uhr auf der L 541 von der BAB 5 kommend in Richtung Hirschberg. An der Einmündung zur B 3 war er gerade dabei, nach links abzubiegen, als von hinten ein Rettungswagen mit Sondersignal herannahte und sein Fahrzeug im Einmündungsbereich überholte. Der 25-Jährige hielt wegen der Einsatzfahrt sofort an. Als er wieder losfuhr, kam es zu einer Kollision mit einem 17-jährigen Motorradfahrer, welcher auf der B 3 in Richtung Leutershausen unterwegs war. Aufgrund des Zeitverzugs durch das Überholen des Rettungswagens befand sich die Ampel für den Motorradfahrer inzwischen in der Grünphase. Bei dem Zusammenstoß kamen der Motorradfahrer sowie seine Mitfahrerin zu Fall und verletzten sich dadurch leicht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf knapp 3.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Weinheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.