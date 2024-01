Vandalismus: Banner der BI Waidsee umgeworfen

Roger Schäfer ist stinksauer. Das Banner am Pflückfeld hinter dem Miramar, das der Weinheimer Fotograf und Werber für die Bürgerinitiative (BI) „Naherholung Waidsee“ erstellt hat, wurde umgeworfen und unter einem Werbe-Plakat für die Gastronomie am Waidsee begraben. „Naherholung am Waidsee braucht Luft und Ruhe, kein Hotel und kein Parkhaus!“ stand in roten Lettern unter einem idyllischen Bild des Areals, das für ein Hotel genutzt werden soll.

Foto: Privat Roger Schäfer ist sauer.

Schwerer Betonsockel

Schäfer (Bild: privat) hat keinen Zweifel an mutwilligem Vandalismus: „Das war ganz sicher Absicht!“ Denn das Banner war fest verzurrt mit einem Metallgestänge, und die Halterung steckte bombenfest in einem schweren Betonsockel. „Selbst bei Sturm bleibt das stehen“, ist sich Schäfer sicher. „Da in den letzten Tagen kein Orkan über Weinheim wütete, gehe ich davon aus, dass hier mindestens zwei kräftige Männer am Werk waren.“

Foto: Roger Schäfer Das Banner mit einem Bild des Areals, das bebaut werden soll, und einem Statement der BI „Naherholung Waidsee“.

Zum wiederholten Mal im Dreck