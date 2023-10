Verhärtete Fronten beim Weinheimer Parkhausstreit

BI: „Pläne zulasten der Anwohner“

IG Ofling: „Kompromiss gefunden“

IG Waid: Ausführliche Aussprache

BI: Offizielles Stimmungsbild fehlt

Stadt: „Spinde kein amtlicher Maßstab“

Die Stellungnahmen im Wortlaut

Stellungnahme der BI "Naherholung Waidsee"

Die BI schreibt: "Das Freizeitbad Miramar und die zugehörigen Parkplatzflächen im direkten Anschluss sind im Flächennutzungsplan der Stadt Weinheim als Sonderbaufläche mit entsprechender Zweckbestimmung dargestellt. Weiterhin umfasst der im Plan ausgewiesene Grüne Ring den Waidsee und dessen Umgebung. Er gilt als Naherholungsgebiet für die Weststadt und soll landschaftsgerecht gestaltet sein. Dieses Areal ist nicht dafür vorgesehen, die Erweiterungswünsche eines privaten Bäderbetreibers zu Lasten der betroffenen Bürger kontinuierlich zu erweitern. Die Verwaltungsspitze sollte weniger über ein Bürgerbegehren trotz eines "beispielhaften Beteiligungsprozesses" der Anwohner "verwundert" sein, sondern darüber nachdenken, dass dieser Prozess vielleicht doch nicht so "gelungen" war. Es zeigt sich jetzt, dass vom Vorstand der IG Waid, insbesondere von Frau Wacker, nur behauptet wurde, die Anwohnerschaft stünde weitgehend geschlossen hinter dem Projekt Hotel/Parkhaus. Die Durchführung einer Umfrage in der Waid wurde von Frau Wacker abgelehnt, die einzige Anwohnerbefragung ist die der IG Ofling und hier haben 80% der befragten Oflinger gegen das jetzt beschlossene Konzept gestimmt. Die vorbereitenden Gespräche von Verwaltungsspitze und Miramar wurden mit den IG-Vorständen über weite Strecken ausdrücklich vertraulich geführt, anschauliche 3D-Projektionen möglicher Baukörper sollten keinesfalls in der Öffentlichkeit gezeigt werden, so lauteten auch die Vorgaben für die Öffentlichkeitsveranstaltung im November 2021 in der Stadthalle. Auf eben jener Veranstaltung in der Stadthalle hat die Stadtverwaltung die einzige kleine qualitative Bürgermeinungseinholung ihrerseits ausgerichtet. Als Resultat wurde das jetzige Miramar-Konzept von den anwesenden Bürgern am kritischsten hinterfragt, bekam keine einzige gute Rückmeldung und hatte im Vergleich zu den allermeisten (bis auf eine) der anderen Varianten die meisten Contrapunkte. Das ist übrigens in Teilen (leider ohne die handschriftlichen Kommentare der Besucher) immer noch auf der Homepage der Stadt nachzulesen. Als einzige quantitative Meinungseinholung hat dann die IG Ofling ihre Mitglieder befragt. Von 7 Vorschlägen bekam das jetzige Konzept die wenigsten Stimmen. Von der IG Waid wurde weder eine Datenerhebung noch eine Auswertung veröffentlicht. Ein offizielles Stimmungsbild wurde durch die Stadtverwaltung weder auf der Waid noch auf der Ofling erhoben. Als einzige Option hat die Stadtverwaltung nur diejenige Variante geprüft, die bei beiden offiziellen Umfragen am weitesten hinten lag. Die Reaktion des Miramar ist aber noch merkwürdiger: Wie einer von Bürgern der Waid ausgehenden Initiative "die Bürger der Waid offenbar egal sind", muss man nicht verstehen können. Das vom Miramar genannte Argument einer "Aufwertung des Standorts" beleuchtet das wirtschaftliche Eigeninteresse des Miramar: die Errichtung eines eigenen Hotels. Ob Hotelgäste auch den Weg in die Weinheimer Innenstadt finden, ist aufgrund der Randlage eher zweifelhaft. Der Parkdruck wiederum ist u.a. eine Folge der Tatsache, dass das Miramar zu Spitzenzeiten, d.h. in Schulferien und verlängerten Wochenenden, mit Überlast fährt, d.h. mehr Besucher anzieht als die begrenzende Anzahl der Spinde und Parkplätze zulässt. Das Miramar präsentiert sich also als Löser für ein Problem, an dessen Entstehung es nicht unwesentlich selbst beteiligt ist. Dass man dann noch mit einem Hotel auf dem bisherigen Parkplatz die dortigen Stellplätze um ein Drittel reduzieren würde, dürfte Strandbad-Besucher an heißen Sommerwochenenden noch mehr als bisher veranlassen, einen Parkplatz in der nahen Waid zu suchen, statt in einem über 600 Meter entfernten Parkhaus. An Spitzentagen im Sommer besuchen 8000 Menschen das Strandbad und das Miramar. Die Schaffung von zusätzlichen 409 Parkplätzen wird das Park- und Verkehrsproblem in den angrenzenden Wohngebieten in keiner Weise lösen können. Es gibt und gab kein Verkehrsgutachten, das die wirkliche Situation, besonders in den Spitzenzeiten, analysiert hätte. Die Auslastung des Bades ist offiziell auf die Anzahl der Spinde, aktuell 2.048 Spinde, beschränkt. Die Spitzenlasten des Miramars im Winterhalbjahr an den Wochenenden und Feiertagen, können durch einen regulierenden Onlineticketverkauf gelöst werden. Das ist auch unser Appell an das Miramar. Damit wäre das Parkplatzproblem gelöst, es reist niemand umsonst an und es würde sowohl für Besucher als auch Mitarbeiter angenehmer und weniger gefährlich werden. Nach den Plänen des Miramars soll auch wieder bester Ackerboden überbaut werden, den das Landwirtschaftsministerium mit „zwingend der landwirtschaftlichen Nutzung vorzubehalten“ eingestuft hat. Anders als von Herrn Steinhart behauptet, werden 2/3 der dort angebauten Pflanzen als Futtermittel verwendet und es muss eine regelmäßige Fruchtfolge eingehalten werden. Das einzige Mittel der Weinheimer Bürger gegen diese Fehlentwicklungen anzugehen, ist das in der Gemeindeordnung verbriefte Recht auf ein Bürgerbegehren. Deshalb ein Aufruf an alle Weinheimer Bürger, das Bürgerbegehren zu unterstützen."