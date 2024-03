Verkehrsrowdy gefährdet zahlreiche Verkehrsteilnehmer

Am Samstag brachte ein VW Multivan durch rücksichtslose Fahrweise auf der BAB 659 von Mannheim Richtung Viernheim mehrere Verkehrsteilnehmer in Gefahr. Gegen 15 Uhr bemerkte ein 37-jähriger Fordfahrer, der mit seiner Familie unterwegs war, auf Höhe einer Tankstelle ein hinter ihm fahrender VW Mulitvan auf, der auf der Spur in Schlangenlinien immer wieder von rechts nach links pendelte. Wie die Polizei berichtet, überholte der VW daraufhin rechts und setzte sich direkt vor den Ford, obwohl hierfür aufgrund des dichten Verkehrsaufkommens nicht ausreichend Platz war. Infolgedessen leitete das Assistenzsystem des Fords eine Gefahrenbremsung ein. Durch die automatische Gurtstraffung verletzten sich die beiden Kinder leicht.