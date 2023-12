Verlagsgruppe Beltz bleibt Weinheim treu

Die Verlagsgruppe Beltz wird bereits in der sechsten Generation als unabhängiges Familienunternehmen geführt. Mit dem vierstöckigen Neubau des Weinheimer Verlagsgebäudes in der Werderstraße schreibt Beltz ein neues Kapitel in der über 180-jährigen Firmengeschichte. Am Dienstag wurde gemeinsam mit den Mitarbeitern und den am Bau beteiligten Handwerkern Richtfest gefeiert. Bis Ende 2024 soll der Neubau fertig sein; die Büros werden dann ab Januar 2025 bezogen, wie Geschäftsführerin Marianne Rübelmann erklärte.