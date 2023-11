VfL Birkenau freut sich über Zuschuss

Freude und Erleichterung beim TSV Birkenau: Nach einer fast einstimmigen Entscheidung der Gemeindevertretung wird die Gemeinde den Verein mit einem Zuschuss in Höhe von 105 000 Euro unterstützen. Gleichzeitig wurde ein entsprechender Sperrvermerk im Haushalt aufgehoben. Damit kann der VfL endlich die dringende Sanierung des Kunstrasens auf dem Sportplatz im Spenglerswald angehen. Mit dem Zuschuss deckt die Gemeinde die Finanzierungslücke, die sich bei dem Projekt für den VfL ergeben hatte. In der Abstimmung votierte lediglich Rosemarie Bernhard (Bündnis 90/Die Grünen) gegen den vorliegenden Antrag, ihre Fraktionskollegen enthielten sich der Stimme.

Desolater Zustand

Zuvor hatte der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses (HFA), Prof. Dieter Kies (Bündnis 90/Die Grünen), auf die vorangegangene Sitzung dieses Gremiums und auf die Vorgeschichte der geplanten Kunstrasensanierung zurückgeblickt. Sie reiche bis in das Jahr 2019 zurück, als der VfL erstmals einen Antrag gestellt habe, der aber beim damaligen Bürgermeister Helmut Morr in einer „Schublade verschwunden“ sei. In der jüngeren Vergangenheit habe es zu diesem Thema allein drei Sitzungen des HFA gegeben, dazu kämen etliche Sitzungen mit Vertretern des Vereins, in der sich die Kommunalpolitiker ein Bild vom „desolaten Zustand“ des Fußballplatzes gemacht hätten. Zudem hätten etliche Detailfragen geklärt werden müssen.