Gleich vier Kundgebungen und Demonstrationen sind für diesen Samstag in den Quadraten angemeldet. Neben dem zweiten Jahrestag des Überfalls Russlands auf die Ukraine steht dabei wieder der Krieg in Nahost im Mittelpunkt. So ist es neben einer pro-palästinensischen Demonstration auch eine Solidaritätskundgebung für Israel angekündigt. Wie auch schon in den vergangenen Wochen verweist eine Sprecherin der Polizei darauf, dass Versammlungen in diesem Zusammenhang in Mannheim bislang „weitestgehend störungsfrei“ verlaufen sind. Auch lägen derzeit keine „konkreten Hinweise auf Gefährdungen oder Störungen“ vor.