Viktor-Dulger-Bad: Jetzt kann die Sanierung endlich losgehen

Wenn das Viktor-Dulger-Bad in Hohensachsen erhalten werden soll, dann kommt die Stadt Weinheim an einer umfangreichen Sanierung nicht vorbei. Bauchschmerzen bereitet den Stadträten, die jetzt das Geld dafür zur Verfügung stellen sollten, aber die Kosten. Die liegen nach aktuellen Schätzungen bei 8,5 Millionen Euro und damit deutlich höher als noch 2022 geplant. Damals rechneten die Planer noch mit weniger als sechs Millionen Euro.

Luft-Wasser-Wärme-Pumpe

Hoffnung auf Zuschüsse

Der Gemeinderat stellte die erforderlichen Mittel einstimmig bereit, auch in der berechtigten Annahme, dass die Unterhaltungskosten durch die Sanierung gesenkt werden. Und in der Hoffnung auf Zuschüsse vom Bund. Die Sanierung wird ab Sommer 2024 als Gesamtmaßnahme durchgeführt und nicht in drei Abschnitten, wie zunächst geplant. Dadurch können die Schließzeiten reduziert werden.