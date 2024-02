Volksbank Kurpfalz plant vier Prozent Dividende

Auch wenn die Bilanzsumme einer Bank nur wenig über den Geschäftserfolg aussagt, so macht die Zahl, die der Vorstand der Volksbank Kurpfalz am Mittwoch beim Pressegespräch für das Jahr 2023 verkündete, doch Eindruck: Mit 3,97 Milliarden Euro liegt die Bilanzsumme nur noch knapp unter der Vier-Milliarden-Marke.

Sattes Plus beim Ergebnis

Davon sollen auch die Mitglieder der Volksbank Kurpfalz profitieren. Der Vorstand schlägt dem Aufsichtsrat und der Vertreterversammlung (am 17. Juni) jedenfalls eine Dividende in Höhe von vier Prozent vor; ein Prozentpunkt mehr als im Vorjahr.

Der Vorstand erklärt, was der Geschäftsbericht mit Kunst zu tun hat und wie man verstärkt junge Menschen für die Genossenschaftsidee gewinnen will.

Regionale Wirtschaft robust

Doch zumindest 2023 erwies sich die regionale Wirtschaft als äußerst robust, was unter anderem dazu führte, dass die Volksbank ihr Kreditgeschäft weiter ausbauen konnte. Mit einem Plus von 5,2 Prozent liege man in diesem Bereich deutlich über dem Durchschnitt von 2,7 Prozent der baden-württembergischen Genossenschaftsbanken. Auch bei den Kundeneinlagen, die um 8,7 Prozent gestiegen sind, schneidet die Volksbank Kurpfalz besser ab als die anderen Genossenschaftsbanken, die durchschnittlich auf ein Plus von 1,2 Prozent kamen.

Die Rückkehr der Zinsen

Ein Grund für diese Veränderung liege sicher darin, dass viele Kunden dank gestiegener Zinsen wieder zur klassischen Geldanlage zurückgekehrt seien. „Aber wir werden nicht müde, auf den Realzinsverlust – also den Zinsertrag abzüglich der Inflation – hinzuweisen, der trotz gestiegener Zinsen immer noch Kapital vernichtet“, erläutert Vorstand Michael Hoffmann und verweist darauf, dass dagegen der Aktienindex DAX im vergangenen Jahr ein Plus von rund 20 Prozent gemacht hat.

Steigende Kosten

Wald-Michelbach nur noch SB-Filiale

Was das Filialnetz angeht, steht eine Veränderung unmittelbar bevor: Ab dem 1. März wird die Filiale in Wald-Michelbach nur noch als Selbstbedienungsstandort weitergeführt. Das geschehe nicht aus Kostengründen, betont Vorstandssprecher Carsten Müller, sondern sei dem Umstand geschuldet, dass es immer schwieriger werde, für solch kleine Filialen Personal zu finden. Was die künftige Nutzung des Gebäudes angeht, das der Volksbank gehört, stehe man noch am Anfang der Überlegungen. Die Filialen in Mörlenbach und Birkenau bleiben aber erhalten.