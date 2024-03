Vom Imbisswagen an den Wiesensee: Daniel Langguth ist der neue Wirt beim TC65 Hemsbach

Fans der "Kochkäsbombe" von "Bobby's Imbiss" in Mörlenbach können sich freuen: Kulinarisch-kreative Ideen von Daniel Langguth gibt es künftig auch in Hemsbach . Der 37-Jährige, der auch im Kerwe-Vorstand von Birkenau aktiv ist, hat das Lokal beim TC65 Hemsbach am Wiesensee übernommen. Eröffnung von "Zur Auszeit" ist am Freitag, 22. März. WNOZ hat sich schon mal umgeschaut.

Der Schritt in die Selbständigkeit braucht schon etwas Mut, doch für Daniel Langguth ist er vor allem mit einem Gefühl verbunden: dem Glück, sich endlich einen langgehegten Traum erfüllen zu können. Der 37-Jährige, der in Birkenau aufgewachsen ist und aktuell in Mörlenbach wohnt, spielt schon lange mit dem Gedanken, ein Lokal zu eröffnen. Gastro ist seine Leidenschaft, die er mit seiner Frau Heike und dem Rest der Familie teilt. Die packt auch in Hemsbach mit an: Bruder Mario Braun steht beispielsweise in der Küche. "Ich wollte schon immer ein richtiges Restaurant. Aber mein Bauchgefühl hat mir bislang immer davon abgeraten", sagt Langguth, der neben Koch auch Automobilkaufmann und Lokführer gelernt hat. Doch jetzt fühlt er sich bereit. Der Vertrag für die Gastro an den Tennisplätzen war schnell unter Dach und Fach.