Von der U-Haft in den Gerichtssaal

Der Prozess gegen den Weinheimer Psychiater, der im Juni verhaftet wurde (wir haben hier berichtet) wird im Februar am Landgericht eröffnet. Das teilte dessen Pressesprecher Dr. Joachim Bock nun auf Anfrage unserer Redaktion mit. „Es handelt sich um relativ viele Taten“, äußert sich Bock zu den Vorwürfen der Mannheimer Staatsanwaltschaft. Demnach soll der 48-jährige Mediziner in 291 Fällen Betäubungsmittel gewerbsmäßig verschrieben und dafür Geldzahlungen von seinen Patienten entgegengenommen haben (wir haben hier berichtet). Dabei soll es sich vorwiegend um Cannabisrezepte gehandelt haben. Im Juli 2022 war der Psychiater bereits vom Weinheimer Amtsgericht (nicht rechtskräftig) verurteilt worden, weil er Patienten Betäubungsmittel per WhatsApp-Bestellung verschrieben haben soll.