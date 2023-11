Von wegen Notfahrplan: Das sind die einzigen Züge, die von Weinheim aus rollen

Entgegen der Aussage einer Sprecherin der Deutschen Bahn wurden sämtliche Zugfahrten von Weinheim in Richtung Heidelberg und Mannheim gestrichen. Auf Anfrage der WNOZ am Mittwoch hatte es geheißen, dass der Konzern im Regionalverkehr weiterhin Fahrten anbieten wolle, wenn auch mit einem "stark reduzierten Angebot". Demnach wollte die Deutsche Bahn alle Bemühungen unternehmen, dass Züge "alle zwei bis vier Stunden" fahren.

S-Bahn, Regionalbahn und -Express

Ein Blick auf den DB-Navigator am Donnerstag eröffnet ein gegenteiliges Bild. Seit der Abfahrt um 7.11 Uhr sind sämtliche Züge gestrichen: Das betrifft sowohl die Linien RB68 und RE60 als auch den ICE. Die Abfahrtzeiten sind (Stand Donnerstagmorgen) in Richtung Heidelberg (Süden) nur bis 17 Uhr einsehbar. Danach stehen keine Daten zur Verfügung. In Richtung Mannheim (Westen) wurden alle Zugfahrten der Linien S6, RE60, RB68 sowie 69 gecancelt.