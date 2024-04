Vor 25 Jahren wurde der Saukopftunnel zwischen Weinheim und Birkenau eingeweiht

Weinheim und der Verkehr - das ist ein Kapitel für sich. Ganz besonders wichtig für alle Pendler zwischen Weinheim, dem Großraum Mannheim/Heidelberg und dem Odenwald ist der Saukopftunnel. Der Tunnel gehört zu Weinheim wie die Burgen und der Waidsee. Vor 25 Jahre wurde er eröffnet - unter andere mit einer tollen Torte, von der niemand geringerer als der damalige Ministerpräsident von Hessen, Roland Koch (CDU), und sein baden-württembergischer Amtskollege Erwin Teufel (CDU) naschten. Aus diesem Anlass hat WNOZ-Autor Heinz Keller die Geschichte des Tunnels aufgearbeitet:

Foto: WN-Archiv Zur Eröffnung des Saukopftunnels gab es Kuchen: die Ministerpräsidenten Roland Koch (links; Hessen) und Erwin Teufel (Baden-Württemberg, beide CDU) kosteten ein Stück.

Die Ausgangslage 1968

Der 23. August 1968 war ein besonderer Tag in der Geschichte der Stadt Weinheim. Am Weinheimer Kleeblatt, dem heutigen Autobahnkreuz Weinheim, gab Bundesverkehrsminister Georg Leber den ersten Teilabschnitt der im Bau befindlichen Bergstraßen-Autobahn für den Verkehr frei. Damit erhielt Weinheim einen direkten Autobahnanschluss. Zahlreiche Straßenbauten folgten zu beiden Seiten des neuen Verkehrsweges.

Neubauten, die man noch heute kennt

Dazu gehörten der vierspurige Ausbau der Bundesstraße 38 vom Weinheimer Kreuz nach Westen bis zum Viernheimer Kreuz (heute A 659) und der Ausbau der B 38 auf vier Fahrspuren zwischen Pappelallee und Händelknoten (heute Mannheimer Straße). Damals entstand die Berliner Straße (heute Cavaillonstraße), die den Verkehr nach Süden durch die Mult zur Zeppelinbrücke lenken solltte, wo die alte Brücke einem verkehrsgerechteren Neubau weichen musste, und es entstand der Rosenbrunnenknoten als Einmündung in die B 3.

Neubauten aus jenen Tagen sind auch die Kreisstraße zwischen Lützelsachsen/Hohensachsen und Viernheim und die Autobahnanschlüsse Hemsbach und Hirschberg (damals Großsachsen/Heddesheim). Aus dem Weinheimer Stadtbild verschwanden der historische Gaskessel und die OEG-Haltestelle Gaswerk. Vom Rand der Mannheimer Straße wurde sie nach Westen verlegt und abseits des Straßenverkehrs neu eingerichtet.

Foto: Wolf-Rüdiger Pfrang Der Bau der Brücke über die B3 beim Friedhof Weinheim (Bildmitte) signalisierte den Beginn der Tunnelbauarbeiten. In der linken Bildhälfte die Zu- und Abfahrten der B38 zur B3.

Ungelöst: Ost-West-Verkehr

Ungelöst blieb allerdings die größte und schwierigste aller Aufgaben: den stetig wachsenden Durchgangsverkehr aus dem überforderten innerstädtischen Verkehrsnetz herauszunehmen und die Anwohner von Mannheimer Straße, Bergstraße und Birkenauer Talstraße von unerträglich gewordenen Umweltbelastungen zu befreien. Der Verkehrsknoten bei der OEG-Brücke, 1956 für eine Maximalbelastung von 20.000 Fahrzeugen ausgebaut, musste in der Mitte der 1970-er Jahre täglich 38.000 Fahrzeuge auf die Hauptrichtungen Mannheim, Heidelberg und Innenstadt verteilen. Das schaffte der nach dem alten Postplatz für Kaiserliche Post, Reichs- und Bundespost benannte „Postknoten“ nicht mehr, es bildeten sich täglich lange Staus und für die Stadtdurchfahrt Weinheim musste man im Berufsverkehr eine Stunde „stop-and-go“ einplanen.

Der „Stadtdurchbruch“

Der Ost-West-Verkehr wurde zum beherrschenden Thema der Kommunalpolitik und beschäftigte auch immer wieder, vor allem in Wahlkampfzeiten, Landes- und Bundespolitiker. Seit 1961 dachten die staatlichen Straßenplaner darüber nach, wo und wie sie eine weitere Möglichkeit zur Überwindung der die Stadt trennenden Gleise der Main-Neckar-Bahn schaffen könnten.

Was der Verkehrsminister sagt

Auf der Baustelle des Main-Neckar-Schnellwegs, der heutigen A 5, sprach sich der damalige Bundesverkehrsminister Hans Christoph Seebohm 1963 für einen Ausbau und die kreuzungsfreie Führung der von Mannheim kommenden B 38 ins Weschnitztal aus. Auch seine Amtsnachfolger Georg Leber, Lauritz Lauritzen und Kurt Gscheidle sahen in der Überführung der Bahngleise die einzige finanzierbare und damit realisierbare Lösung der Verkehrsverhältnisse in Weinheim. Beim Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe entstand aus dem Gedanken, die B 38 bis zur Kreuzung mit der geplanten westlichen Stadtumgehung B 3 neu weiterzuführen und nach Osten ins Weschnitztal zu verlängern: der Plan für einen „Stadtdurchbruch“ war geboren.

Der verwegene Plan einer Hochstraße

Das vom Ingenieurbüro Krenz entwickelte Modell einer Hochstraße stand am 25. April 1963 erstmals auf dem Ratstisch im Bürgersaal. Der Gemeinderat war aufgerufen, den Plan einer Hochstraße zu diskutieren und eine Grundsatzentscheidung zu treffen. Die in nichtöffentlicher Sitzung erarbeitete Antwort: „Der Gemeinderat hat keine prinzipiellen Einwände“ dagegen, dass die von Mannheim kommende B 38 von der Kreuzung mit der neuen B 3, der heutigen Westtangente, aus einem Kreisel ostwärts weitergeführt wird und zwar auf der zwischen Höhnerbrücke und Kreispflegeheim kanalisierten Weschnitz.

Eine Insel für die Peterskirche

Dann sollte die Rampe der Hochstraße ansetzen und Weststraße, Bundesbahn, Kapellenstraße und Bergstraße beim Hotel „Pfälzer Hof“ (heute Stadthalle) überqueren und zwischen Johannisstraße und Hermannstraße wieder auf das Niveau der Birkenauer Talstraße herabkommen.

Foto: Philipp Reimer Fotografie Hätte man die Pläne aus den 1960er-Jahren umgesetzt, dann wäre die Peterskirche heute eine "Verkehrsinsel".

IG Nordstadt ist dagegen

Zwischen der historischen Furt, die auch Goethe bei seinem Weinheim-Besuch passierte, und dem Talbahnhof der Odenwaldbahn sollte die Weschnitz verdolt werden, der Verkehr aus dem Gorxheimer Tal sollte über eine Schleife der Grundelbachstraße hinter der Petersbrücke zum kreuzungsfreien Anschluss an die Birkenauer Talstraße gelenkt werden, die Peterskirche damit auf einer Insel stehen, vom Durchgangsverkehr umgeben. Das Gedankenspiel schloss auch einen kräftigen Ausbau des Petersknotens auf der kanalisierten Weschnitz mit ein. Dagegen bildete sich eine IG Nordstadt.

Geschätzte Kosten: 35 Millionen Mark

Die Kostenschätzung ging 1963 von 35 Millionen DM für die Hochstraße mit Nebenanschlüssen aus, von 45 Millionen DM für die Hangstraße vom TuS-Platz westwärts am Hirschkopfhang entlang, und von 70 Millionen DM für die Tunnelstraße durch den Hirschkopf.

Professor Guther warnt

Von Anfang an stieß das Projekt „B 38 durch das Tal“ in der Bevölkerung auf Widerstand, vor allem bei den Anwohnern der Viernheimer Straße. Sie befürchteten den Verlust ihrer Häuser und schlossen sich in einer Interessengemeinschaft (IG) zusammen. Dann schreckte man auf, als der renommierte Städtebaulehrer Professor Max Guther in einem Gutachten für die Evangelische Kirchengemeinde zur drohenden Insellage der Peterskirche warnte: „Weinheim kann es sich aus städtebaulichen Gründen nicht leisten, von einer Hochstraße in zwei Teile zerschnitten zu werden“. Sein Vorschlag: Tieflage und Schutzkanal für die Weschnitz. Gegenargument: die Weschnitz-Hochwasser.

Foto: WN-Archiv Da geht's rein in den Saukopftunnel. Das Bild entstand bei der Eröffnung 1999.

Auf Stelzen?

Die Diskussionen beschäftigten sich damals auch mit einer Kreisellösung bei der Steinernen Brücke und einer Stelzenstraße im Weschnitzbett. Die Stadt Weinheim brachte den Gedanken einer Unterführung der Bahnanlagen ins Spiel, um Eingriffe in den Baubestand an der Viernheimer Straße und in das Grün der Werderanlage zu minimieren.

Hartnäckige Weinheimer Bürger

Die IG Viernheimer Straße hatte sich inzwischen mit der IG Leibnizstraße zusammengetan, die sich gegen die geplante West-Ost-Spange wehrte, eine Verlängerung des gerade vierspurig entstehenden Multrings über Bundesbahn, Bergstraße und OEG-Gleise hinweg in den Fabrikweg und das Areal der Alten Lackierfabrik. Unter dem Namen „Bürgeraktion Weinheimer Ost-West-Verkehr“ kämpften die Hochstraßen-Gegner für eine Nordumgehung Weinheims mit einem Tunnel durch den Hirschkopf, der den Durchgangsverkehr aus dem engen und kurvenreichen Birkenauer Tal herausnehmen und die innerstädtischen Verkehrswege entlasten sollte.

Tunnelkosten schrecken ab

Knapp 30 Prozent Durchgangsverkehr waren bei einer Befragung ermittelt worden. Das brachte auch Weinheims Kommunalpolitiker zum Nachdenken, doch die Kosten der Tunnellösung schreckten ab und stellten den Tunnel in der Prioritätenliste des Machbaren immer wieder hinter den Stadtdurchbruch zurück – auch im Interesse der heimischen Wirtschaft. Selbst als Rainer Offergeld, parlamentari-scher Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, bei seinem Weinheim-Besuch in den Berufsverkehr geriet und die tägliche Staubelastung hautnah erlebte, änderte sich daran nichts: an der Hochstraße wurde in Weinheim, Karlsruhe und Bonn grundsätzlich festgehalten.

Foto: WN-Archiv Egal ob Zeitung, Radio oder TV - auch die Medien waren natürlich bei der Eröffnung des Saukopftunnels zahlreich vertreten.

Zwei statt vier Spuren

Die Bürgeraktion ließ sich allerdings nicht entmutigen. Sie forderte hartnäckig und ausdauernd die Tunnelstraße, die allerdings nicht mehr durch den Hirschkopf, sondern seinen nördlichen Nachbarn, den Saukopf, führen sollte. Aber auch mit neuem Namen schaffte es das Tunnelprojekt nicht auf die Pole-Position. Allerdings wurde nach dem Weinheim-Besuch des neuen Karlsruher Regierungspräsident Dr. Trudpert Müller der Stadtdurchbruch nur noch mit zwei statt vier Fahrspuren geplant. Die beiden weggefallenen Fahrspuren sollten im Tunnel entstehen – aber erst nach dem Stadtdurchbruch.

Das Loch im Weinheimer Buckel

Um den Verkehrsplanern klar zu machen, wie einfach eigentlich die Lösung der Weinheimer Verkehrsprobleme wäre, nutzte Egon Schlegel seinen Auftritt beim Bürgerforum der Bürgeraktion 1976 in der vollbesetzten Stadthalle zu dem legendär gewordenen Vorschlag: „Macht e Loch dorch de Buckel un die Sach is geritzt!“. Die Veranstaltungsbesucher klatschten lange Beifall und die „Weinheimer Blüten“ gestalteten in der Kampagne 1977 ihren Jahresorden mit dem Loch im Buckel.

Foto: WN-Archiv Egon Schlegels Aufforderung an die staatlichen Verkehrsplaner: "Macht e Loch dorch de Berg un die Sach' is geritzt!" inspirierte die Karnevalsgesellschaft "Weinheimer Blüten" zur Gestaltung ihres Jahresordens 1977: "Loch statt Stau".

Keine Utopie mehr

Ende der 1970-er Jahre drehte sich der Wind und blies fortan, auch mit Unterstützung der Politik, stärker in Richtung Tunnel. Nach jahrelangen, oft leidenschaftlich geführten Diskussionen um die Bewältigung des Ost-West-Verkehrs in Weinheim lag im Dezember 1978 ein knapp einen Meter langer Faltplan auf dem Ratstisch, mit der Aufforderung des Regierungspräsidiums an den Gemeinderat, zum Linienfeststellungsverfahren für eine als Nordumgehung bezeichnete Tunnelstraße Stellung zu nehmen.

Weinheimer Gemeinderat sagt "Ja"

Der Saukopftunnel war keine Utopie mehr. Nun sagte auch der Gemeinderat Ja zu den Karlsruher und Wiesbadener Vorschlägen für einen grenzüberschreitenden Neubau der B 38a zwischen Weinheim und Krumbach, weil er die Hoffnungen der Weinheimer Bürger und die Forderungen der Bürgeraktion voll erfüllte. Dass die mit 230 Millionen DM Kosten kalkulierte Straße bis heute nicht in Krumbach angekommen ist, sondern nach wie vor zwischen Reisen und Mörlenbach endet, gehört zu den enttäuschenden Kapiteln in der noch immer endlosen Geschichte B 38 a.

30 Jahre Vorlauf

Im Juni 1986 erging beim RP Karlsruhe der Planfeststellungsbeschluss für die neue B 38 auf badischer Seite, 1988 verkündete der neue Regierungspräsident Dr. Karl Miltner bei seinem Antrittsbesuch in Weinheim, dass im November die Arbeiten für den Tunnel mit dem Bau der Brücke aus der Westtangente über die B 3 zum Tunnelmund in Höhe des Weisenbergweges beginnen werden. Es dauerte zwar noch ein bisschen länger, ehe mit dem Tunnelanschlag die Arbeiten offiziell begannen, aber das störte angesichts von 30 Jahren Vorlauf in Weinheim kaum noch jemanden.

Knapp vor 2000 am Ziel

Am 9. Dezember 1999, kurz vor der Jahrtausendwende, gaben die Ministerpräsidenten Erwin Teufel (Baden-Württemberg) und Roland Koch (Hessen) den mit 2.715 Metern „längsten einröhrigen, im Gegenverkehr befahrenen Straßentunnel Mitteleuropas außerhalb der Alpen“ für den Verkehr frei. Zwischen 2009 und 2013 erhielt er einen parallelen Rettungsstollen. Die Gesamtkosten des Saukopftunnels, der nach 1,3 Kilometern in Baden-Württemberg die Landesgrenze ziemlich genau auf der Mitte überschreitet, beliefen sich auf 160 Millionen DM. Der Saukopftunnel wird werktags von 20.000 Fahrzeugen befahren. Der jährliche Unterhaltungsaufwand liegt bei einer Million Euro.

Foto: WN-Archiv Roland Koch (CDU) hielt als damaliger Ministerpräsident von Hessen eine Rede bei der Eröffnung. Der blonde Mann links vorne im Bild ist übrigens Dirk Niebel von der FDP, von 2009 bis 2013 Entwicklungsminister im Merkel-Kabinett.