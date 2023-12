Waidseedebatte: Bürgerinitiative weist Miramar-Vorwürfe zurück

Wie berichtet, hatte Miramar-Sprecher Hardy Prothmann in einer Pressemitteilung eine „eindeutige Positionierung zu den Falschaussagen der Bürgerinitiative“ für diese Veranstaltung angekündigt, die am Montag, 4. Dezember, um 19 Uhr in der Weinheimer Stadtbibliothek (Luisenstraße 5/1) stattfinden wird. Dabei wies er ausdrücklich darauf hin, dass die Moderation und das Hausrecht an diesem Abend beim Miramar lägen. „Störer“ müssten die Veranstaltung verlassen.