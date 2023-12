Eigentlich wollte die Geschäftsleitung des Miramar am heutigen Montag um 19 Uhr bei einer öffentlichen Info-Veranstaltung in der Weinheimer Stadtbibliothek (Luisenstraße 5/1) über den aktuellen Planungsstand für ein Hotel und ein Parkdeck am Waidsee berichten. Nun hat das Miramar die Veranstaltung "aus terminlichen Gründen" um eine Woche verschoben. Sie soll nun am Montag, 11. Dezember, um 19 Uhr in der Stadtbibliothek stattfinden.