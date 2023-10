Die Waldwirtschaft werde immer schwieriger planbar. So lautet das Fazit von Revierleiter Walter Pfefferle bei der Beratung über den Forstwirtschaftsplan des Gemeinderats in der Sitzung am Dienstag. Laut Pfefferle befinde sich der Forst in einem Umbruch und niemand könne wissen, „wie lange das dauert oder wo das hinführt“. Die Möglichkeiten, dieser Entwicklung entgegenzuwirken, seien sehr begrenzt, so der Revierleiter.