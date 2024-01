Warum der Blütenweg am 7. April zum Erlebnis wird

Wenn der geflügelte Spruch von den „blühenden Landschaften“ irgendwo keine Floskel ist, dann an der „Blühenden Bergstraße“ zwischen Laudenbach und Dossenheim. Was dort seit Beginn des Projektes „Blühende Bergstraße“ 2014 im Verbund der Projektgemeinden mit Umsetzungspartnern und mit vielen ehrenamtlichen Helfern geschehen ist, ist beeindruckend. Immer mehr Flächen werden nun gepflegt und bewirtschaftet, die Kulturlandschaft mit Wiesen und Obstbäumen, die „Blühende Bergstraße“, sie kehrt zurück.

Zehn Kilometer lange Strecke

Einmal im Jahr öffnet sich die Blühende Bergstraße zu einem großen Schaufenster: dem Blütenwegfest. Das nächste findet diesmal am Sonntag, 7. April, von 11 bis 17 Uhr statt. Die etwa zehn Kilometer lange Strecke zwischen Hirschberg-Großsachsen und Dossenheim steht diesmal im Fokus. Auf dieser Strecke befinden sich über 40 Stationen, die Informationen, Unterhaltung, Geselligkeit, Naturerlebnis und kulinarische Köstlichkeiten der Bergstraße bieten. Es ist ein Erlebniswandern der besonderen Art. Rund 60 Partner haben ihre Teilnahme beim Blütenwegfest bereits zugesagt. Darunter viele Verbände und Vereine, die ihre Ideen zur Blühenden Bergstraße zeigen, die zu dieser Jahreszeit ohnehin ihrem Namen alle Ehre macht. Wichtige Themen an fast allen Stationen sind Landschaftspflege, Naturkunde und Naturschutz, Obst- und Gartenbau, Wandern und Tourismus – natürlich auch heimische Produkte. An vielen Stationen wird besonders für Kinder etwas geboten, an einigen Stationen stehen Tiere im Mittelpunkt: Ziegen, Schafe, Rinder. Das Angebot an Speisen und Getränken passt zu Ort und Anlass: Es gibt Bergsträßer Quittenprodukte, Apfelsaft, Wein, Wildschweinbratwurst mit Bärlauch, Kartoffelgerichte, Honig vom Imker und vieles mehr, was Appetit auf die Bergstraße macht. Es ist die regionale Vielfalt zum Genießen. Die Strecke im Süden des Projektgebiets „Blühende Bergstraße“ ist ohnehin sehr reizvoll – auch historisch und geogeschichtlich: Unter anderem führt der Weg unterhalb der Strahlenburg bei Schriesheim entlang.