Warum der Weinheimer Pianist Stephan Bried WIRKLICH in der Fußgängerzone Musik gemacht hat

Was tut ein etablierter Pianist und leidenschaftlicher Musiker, wenn er Lust auf einen Nachmittag Straßenmusik hat - die Ehefrau aber ein Veto einlegt? Weil die Weinheimer Klatschbasen denken könnten, er hätte Geldsorgen. Der Weinheimer Pianist Stephan Bried hat sich elegant aus der Affaire gezogen. Und zwar so:

Am Mittwochnachmittag stellte er sein Keyboard vor der Commerzbank auf und spielte drauflos. Links neben seinem Instrument stand natürlich, was ein Straßenmusikant so aufstellt: ein Köfferchen, in das die Passanten Kleingeld werfen konnten. Verziert war der "Hut" mit einem Schild "Für einen Segeltörn mit meiner Frau in Dänemark", daneben zwei Fotos, das Bried und seine Frau auf einem Segelboot zeigt.