Warum die Müllheimer Talstraße in Weinheim 30 Minuten lang voll gesperrt war

Dieser Feuerwehreinsatz hat für einen ordentlichen Stau gesorgt: Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Weinheim in den Stadtteil Müll gerufen, weil in einem Mehrfamilienhaus in der Nähe der AWO ein Rauchmelder Alarm geschlagen hatte. Tatsächlich war in einer Küche ein Feuer ausgebrochen. Während des Einsatzes, die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, war die Müllheimer Talstraße zwischen 15 und 15.30 Uhr voll gesperrt. Das führte zu Rückstaus in die Weinheimer Innenstadt und ins Gorxheimer Tal. Auch der Busverkehr war beeinträchtigt.