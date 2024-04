Ein leiser, dumpfer Aufprall und schon ist es wieder passiert. Ein weiterer Maikäfer hat eine Fensterscheibe als das Ziel seiner Flugeinlage auserkoren. Der letzte Flug des braunen Brummers, denn vom Boden wird er nicht mehr selbstständig abheben. Und tatsächlich: Zurzeit muss man in einer ruhigen Minute in Weinheim nur kurz die Ohren spitzen und die Maikäfer machen unüberhörbar auf sich aufmerksam. Entweder durch ein lautes Brummen oder durch das dumpfe Geräusch, wenn der nächste Käfer gegen die Fensterscheibe klatscht.

Warme Wintermonate

Dass die Käfer so früh aus dem Boden kommen, war für Beckmann zu erwarten: "Die vergangenen zwei Monate waren durchgehend überwiegend wärmer als die Referenzperiode 1991 bis 2020. Laut Umweltbundesamt ist dies der Fall, wenn der Boden in 25 Zentimetern Tiefe eine Temperatur von circa zehn Grad Celsius aufweist und eine Lufttemperatur von zwölf Grad Celsius herrscht." Durch dieses anhaltende, vergleichsweise warme Wetter kommen die Maikäfer früher aus dem Boden, wo sie sich die letzten drei bis vier Jahre als Larven, den sogenannten Engerlingen, zu den ausgewachsenen Käfern entwickelt haben.

Ein Mann findet in Villingen-Schwenningen Mutter, Vater und Bruder tot im Haus. Mit Stichverletzungen. Was ist geschehen? Die Polizei hat eine Vermutung zum Tathergang. Doch sie hält sich bedeckt.

Ein junger Mann findet in Villingen-Schwenningen Mutter, Vater und Bruder tot im Haus. Mit Stichverletzungen. Was ist geschehen? Die Polizei hat eine Vermutung, die Obduktion soll Aufschluss bringen.

Als männlicher Maikäfer hat man es nicht leicht

Der Lebenszyklus eines Maikäfers ist für menschliche Verhältnisse doch recht trist. Nach den besagten drei bis vier Jahren, in denen sie als Larven unterirdisch leben, können sich die Maikäfer nur kurz an einem Leben an der Oberfläche erfreuen. Die Lebenserwartung eines ausgewachsenen Maikäfers beträgt nämlich lediglich vier bis sechs Wochen. "Die meisten Maikäfer sterben nach der Paarung und Eiablage, die Weibchen können auch länger überleben", erklärt Beckmann.