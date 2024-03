Warum Young Sheldon in Staffel 7 in Weinheim strandet

Die Fans können es kaum erwarten: Am 15. April startet auf ProSieben die siebte Staffel der Kult-Serie "Young Sheldon". Sheldon Cooper, der als liebenswert kauziger Student in "Big Bang Theory" zu sehen ist, reist in der neuen Staffel nach Deutschland, genauer gesagt nach Heidelberg. Tatsächlich spielt aber auch Weinheim in der Geschichte eine - wenn auch eher unsympathische - Nebenrolle. Zu sehen ist der Ausschnitt auf dem Youtube-Fankanal "Missy Cooper".

Aber der Reihe nach: In „Young Sheldon“, dem Prequel zum Serienhit „The Big Bang Theory“, geht es um die Kindheit des Kultcharakters Sheldon Cooper. Der Hochbegabte mit einem IQ von 187 kommt bereits mit neun Jahren in die neunte Klasse der High School. Mit vierzehn beginnt er sein Physikstudium am College. Statt vor Stolz zu platzen, zeigt Sheldons Familie im konservativen Texas häufig Unverständnis.

In der neuen Staffel reist Sheldon ohne seine Eltern mit der Bahn, offenbar hat er einen Ausflug zu einer Bibliothek gemacht. Nach einem Schwätzchen mit dem Schaffner packt ihn beim Gedanken an "Hungary" (englisch für "Ungarn" und ähnlich wie hungry "hungrig" klingend) der Hunger und er beschließt bei einem Halt in Weinheim, den Zug kurz zu verlassen, um sich an einem Imbissstand zu stärken. Es kommt, wie es kommen muss, der Zug verlässt den Weinheimer Hauptbahnhof ohne Sheldon. Der versucht, zwei Polizisten davon zu überzeugen, ihn mit dem Streifenwagen nach Heidelberg zu fahren. Doch ohne Erfolg. Sheldon macht sich also zu Fuß auf Richtung Süden.

Bei näherem Hinsehen muss man natürlich sagen: Weinheim spielt dort nur dem Namen nach eine Rolle, denn alle Folgen wurden in den USA gedreht. Der Weinheimer Hauptbahnhof sieht nämlich anders aus und auch die von den Polizisten angesprochene Zeit für eine Autofahrt von Weinheim nach Heidelberg von einer Stunde ist selbstverständlich Quatsch.