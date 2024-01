Was die VRN ab 1. Februar für Berufspendler und Schüler in Weinheim und im Odenwald tut

Um den Bedürfnissen von Pendlern und Schülern besser gerecht zu werden, werden ab dem 1. Februar im Bereich Gras-Ellenbach und Weinheim im morgendlichen Berufsverkehr montags bis freitags täglich bis zu vier zusätzliche Fahrten auf den Buslinien 681 und 682 angeboten. „Ein Teil dieser Fahrten wird bereits seit Mitte Dezember durchgeführt und nun offiziell in den Fahrplan aufgenommen“, informiert der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) in einer Pressemitteilung.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Linie 681: Auf der Linie 681 werden von Montag bis Freitag grundsätzlich zwei zusätzliche Fahrten angeboten. Eine Fahrt startet um 4.55 Uhr ab dem Hauptbahnhof in Weinheim auf dem regulären Linienweg nach Gras-Ellenbach zur Haltestelle „Im Erzfeld“ (Ankunft 5.49 Uhr). In der Gegenrichtung gibt es eine zusätzliche Abfahrt um 5.36 Uhr ab der Haltestelle „Im Erzfeld“ in Gras-Ellenbach über Wahlen, Affolterbach und Aschbach nach Wald-Michelbach zur Haltestelle „Alter Bahnhof“ (Ankunft 5.50 Uhr). Diese Fahrt verkehrt schließlich als Linie 680 weiter über Ober-Abtsteinach und Birkenau nach Weinheim.

„Diese beiden Verstärkerfahrten dienen insbesondere den Berufspendlern, die im Überwald arbeiten und um 6 Uhr Schichtbeginn haben“, erklärt der VRN in der Pressemitteilung. Zudem wird an Schultagen in Baden-Württemberg eine zusätzliche Fahrt um 6.48 Uhr ab der zentralen Bushaltestelle in Wald-Michelbach (ZOB) angeboten, die über den Hauptbahnhof Weinheim bis zur Haltestelle „Wormser Straße“ verkehrt und somit das Weinheimer Schulzentrum bedient.

Zusätzliche Kapazitäten für Schülerbeförderung

„Dadurch werden zusätzliche Kapazitäten für die Schülerbeförderung geschaffen, die die einzelnen Busse entlasten“, schreibt der VRN weiter. Im Zeitfenster 6.57 bis 7.25 Uhr fährt nun alle zehn Minuten ein Bus von Gorxheimertal nach Weinheim.

Linie 682: Auf der Linie 682 wird eine Taktlücke im morgendlichen Berufsverkehr geschlossen. An Schultagen in Baden-Württemberg wird hier eine zusätzliche Fahrt um 7.32 Uhr ab dem Hauptbahnhof in Weinheim über Schlossbergterrasse, Gorxheimertal, Oberflockenbach, Großsachsen nach Weinheim Hauptbahnhof (Ankunft 8.32 Uhr) angeboten.

An schulfreien Tagen in Baden-Württemberg verkehrt diese Fahrt wie bisher um 7.22 Uhr ab dem Hauptbahnhof in Weinheim.