Was ist eigentlich mit dem Haus am Weinheimer Postknoten los?

Ein Blick auf das rote Eckhaus am Alten Postknoten ist gleichzeitig wie ein Blick in die Vergangenheit. Nicht auf die glanzvollen Zeiten, als die Immobilie als „Goldener Bock“ etliche Gäste aus nah und fern beheimatete. Sichtbar wird der Zeitpunkt, an dem im Gebäude schlagartig Hammer und Spachtel fallengelassen wurden. Spätestens ab diesem Zeitpunkt wurde dem historischen Haus allmählich das Leben ausgepustet. Heute halten statt Mietern Wind und Wetter durch die Tür- und Fensteröffnungen Einzug in den nicht fertiggestellten Anbau. Die Fenster der Ladenzeile sind vollgeklebt mit Plakaten. Müll und ausgebaute Bauelemente liegen vor dem Gebäude. Offensichtlich wurde mit Bauarbeiten begonnen – dann aber abrupt aufgehört.

Was ist geschehen?

Was ist nur mit dem geschichtsträchtigen Prestigeobjekt am Eingang zur Innenstadt geschehen? Diese Frage stellen sich nicht nur Passanten beim Vorübergehen am ehemaligen Hotel „Goldener Bock“. Sie wurde auch unserer Redaktion in der Vergangenheit immer wieder gestellt. Die Suche nach einer Antwort führt zunächst zu einem Pflegedienst, den letzten Mietern des Objektes. Zur Identität des Eigentümers will die Geschäftsführerin keine Angaben machen. Der hastige Auszug ihres Betriebes sei mit einem noch laufenden Rechtsstreit verbunden. Grund für das Verlassen sei der bauliche Zustand der Immobilie gewesen. Seit dem Auszug des Pflegedienstes aus dem Erdgeschoss steht die Immobilie leer.

Foto: Thomas Rittelmann Die Arbeiten am Anbau wurden abrupt beendet.

Früher zählten unter anderem ein Teppichladen und ein Kiosk zu den Mietern. Auch eine Bank befand sich über Jahre hinweg in dem Gebäude. Der Hotelbetrieb im „Goldenen Bock“ lief bis 2016. Im November des gleichen Jahres, so erklärt die Stadt auf Anfrage, musste die Hotelnutzung untersagt werden.

Die Historie des Hotels "Goldener Bock" - I Die Geschichte der Herberge geht auf das späte 16. Jahrhundert zurück, wie Hans Peter Herpel im Weinheimer Geschichtsblatt (36/1990) schreibt.

Ursprünglich ist bei ihr vom „Zum Güldenen Bock“ die Rede.

Damals befand sich die Weinheimer Institution jedoch noch an der Stelle, wo heute die „Alte Post“ ist.

Der Umzug an die Bahnhofstraße (damals Schafhofweg) geschah wohl Mitte des 19. Jahrhunderts.

Sicher ist, dass August Schneider, der legendäre „Bockwirt von Weinheim“ das Gasthaus am 9. Juli 1852 gekauft hat.

Von ihm stammt der berühmte Seufzer: „Deham ist deham“.

In den 1980ern sanierte das damalige Besitzerehepaar Spreyer das Hotel „Goldener Bock“ in einer aufwendigen Innenrenovierung.



Foto: Stadtarchiv Die Immobilie blickt auf eine lange Geschichte zurück.

Konflikt mit dem Bauamt gab es bereits im November – genau ein Jahr zuvor. Damals wurden die laufenden Arbeiten am Anbau des Gebäudes eingefroren. „Grund waren fehlende bauordnungsrechtliche Voraussetzungen“, erläutert Rathaussprecher Roland Kern. „Zum damaligen Zeitpunkt konnte der Bauherr keinen rechtlich vorgeschriebenen Ansprechpartner am Bau in Bauleiterfunktion benennen.“ Das sei aber wiederum gesetzliche Voraussetzung für eine Baufreigabe. Im Nachgang seien dennoch „ungenehmigt weitere bauliche Änderungen vorgenommen“ worden, so Kern weiter.

Sicherheitsrelevante Bedenken

Diese hätten auch sicherheitsrelevante Bauteile der Immobilie betroffen. „Daher musste am 11. November 2016 die Hotelnutzung untersagt werden.“ Aus Sicherheitsgründen: Nach Ansicht des Baurechtsamts wäre eine Wohnnutzung zumindest in den oberen Geschossen beim Zustand der Immobilie nicht zu verantworten gewesen.

Foto: Stadtarchiv „Deham ist deham“: Der berühmte Seufzer des legendären „Bockwirt von Weinheim“ zierte die Fassade.

Der aktuelle Stand

Die Historie des Hotels "Goldener Bock" - II Stock für Stock wurde es den Ansprüchen der Zeit angepasst. Das bedeutete auch, alle Zimmer mit Dusche und WC, Direktwahl-Telefon und TV-Anschluss auszustatten.

Im obersten Hotelgeschoss sind Appartements mit zwei Zimmern sowie Küche und Bad entstanden.

Sie dienten oft als Übergangswohnung für zugezogene Mitarbeiter Weinheimer Unternehmen.

Auch zuletzt wurden im Haus am Postknoten nach WN-Informationen Räume an Arbeiter, Handwerker und Co. auf Zeit vermietet.

2016 wurde die Nutzung aufgrund baulicher Sicherheitsgründe untersagt. gab

Und nun? Der Status quo ist für das Rathaus ein Ärgernis. „Für die Stadt Weinheim ist es aus unterschiedlichen Gründen, vor allem wegen der Wohnraumknappheit, sehr bedauerlich, dass die Immobilie schon länger ungenutzt ist“, sagt Rathaussprecher Kern. Zumal sich das Objekt an der Ecke Bahnhofstraße / Bergstraße quasi in der Einflugschneise zum Herzen der Innenstadt befindet. Oder anders ausgedrückt: Wer nach Weinheim hineinfährt, kommt nicht um das ehemalige Hotel herum.

Foto: Thomas Rittelmann Blick aus der Richtung Bürgerpark auf den unfertigen Anbau.

Wege aufgezeigt

Dem Bauherrn habe die Verwaltung immer wieder Wege für einen rechtmäßigen Ausbau und eine entsprechende Nutzung aufgezeigt. „Wir stehen selbstverständlich auch für informelle Gespräche bereit, um Lösungen zu finden“, so Roland Kern weiter. Bislang gebe es seitens des Bauherrn keine konkreten Initiativen oder Anfragen. Zwischenzeitlich konnte unsere Redaktion doch noch den Bauherrn ausfindig machen. Im persönlichen Gespräch erläutert das Mitglied der Eigentümerfamilie nachvollziehbare Gründe, wie alles zu dem heutigen Stand gekommen ist. Kurz vor der Veröffentlichung des Artikels zieht er seine Aussagen wieder zurück.