Was macht das eigentlich das Thema Leinenpflicht in Weinheim?

Beim Thema Leinenpflicht scheiden sich die Geister in Weinheim. Während die einen sich bei frei laufenden Hunden um ihre eigene Sicherheit und die der Waldbewohner sorgen, sehen die anderen das Wohlbefinden der Vierbeiner gefährdet. Entsprechend kontrovers war die Debatte, als im vergangenen Sommer Forderungen um eine Leinenpflicht für Weinheim laut wurden. Seitdem ist es sehr leise um das Thema geworden. Wie steht es also um die Leinenpflicht?

Was genau wurde eigentlich gefordert?

Im August machten sich Vertreter der Landwirte und Jäger einerseits und die Rehkitzrettung andererseits beim Rathaus für eine Leinenpflicht in Wald sowie auf Feldern und Flur stark. Während die Maximalforderung ein solches Gebot für das ganze Jahr vorsah, wurde mindestens eine zeitlich und örtlich begrenze Regelung gefordert. Die verschiedenen Vorstellungen hängen wiederum mit den verschiedenen Akteuren und deren Interessen zusammen.

Wer stört sich an frei laufenden Hunden und wieso?

Unter den Bürgern gehen die Meinungen auseinander. Landwirte sehen ein ganzjähriges Problem. Sie stören sich vor allem am Hundekot auf den Feldern, wie Fritz Pfrang vom Bauernverband Weinheim in der Vergangenheit erklärte. Stöcke, die in selbige geworfen werden, stellten demnach eine Gefahr für Mähwerke dar.

Zahlen und Fakten zu Hund und Reh In der vergangenen Jagdsaison – also zwischen dem 1. April 2022 und dem 31. März 2023 – sind in Weinheimer Jagdrevieren 73 Rehe gestorben , ohne dass sie von einem Jäger erlegt worden wären.

, ohne dass sie von einem Jäger erlegt worden wären. Das erklärt das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das die Zahl der Tiere, die bei Unfällen gestorben sind, mit 30 beziffert.

sind, mit 30 beziffert. Wie viele Rehe gerissen worden sind, werde in der Statistik nicht erfasst.

worden sind, werde in der Statistik nicht erfasst. Das Rathaus gehe derzeit von circa 2200 Hunden im Stadtgebiet aus. Diese Zahl ist insbesondere seit der Coroanzeit (2019: 1900 Hunde) stark gestiegen.

aus. Diese Zahl ist insbesondere seit der Coroanzeit (2019: 1900 Hunde) stark gestiegen. Im aktuellen Haushalt geht die Stadt von einer Einnahme bei der Hundesteuer von 245 000 Euro aus.

von 245 000 Euro aus. Laut Weinheimer Polizeiverordnung gibt es bereits jetzt eine Leinenpflicht , die innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile auf öffentlichen Straßen und Plätzen, auf Gehwegen sowie in Grün- und Erholungsanlagen gilt.

, die innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile auf öffentlichen Straßen und Plätzen, auf Gehwegen sowie in Grün- und Erholungsanlagen gilt. Wer diese nicht einhält, kann mit einer Geldbuße von mindestens 5 Euro und höchstens 5000 Euro bestraft werden.

bestraft werden. Auch das Hinterlassen von Hundehaufen ist eine Ordnungswidrigkeit. Abgestraft wurde in Weinheim noch kein einziger Halter eines Vierbeiners. gab

Landwirtschaftliche Kulturen würden durch das Umdrücken, Wälzen und Abfressen sowie Wühlen der Hunde beschädigt werden. Jäger und Rehkitzrettung wollen die Hunde mindestens während der Brut- und Setzzeit an der Leine sehen. Demnach stellen frei laufende Hunde eine Gefahr für den Nachwuchs bei Rehen, Hasen, Rebhühnern und Co. dar.

Hat der Vorstoß Aussicht auf Erfolg?

Oberbürgermeister Manuel Just erklärte im August, sich eine zeitlich befristete Regelung durchaus vorstellen zu können. In Weinheim wurde der Zeitraum zwischen dem 1. April und 15. Juli vorgeschlagen. Diverse Akteure im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises befürworteten ebenfalls eine Leinenpflicht – unter ihnen der Wildtierbeauftragte und das Amt für Landwirtschaft und Naturschutz.

Kommt die Leinenpflicht also bald auf Hundehalter zu?

Bis zur nächsten Brut- und Setzzeit sicherlich nicht. So erklärt Thomas Fischer, Sprecher des Rathauses, dass das Ordnungsamt und Amt für Immobilienwirtschaft eine rechtliche Prüfung vorgenommen haben. Dabei stellte sich heraus, dass in Wäldern das Landratsamt, genauer die Untere Jagdbehörde, für eine solche Allgemeinverfügung zuständig ist. Beim städtischen Zuständigkeitsbereich, also auf Feldern und Flur, bestehe noch Abstimmungsbedarf: „Aufgrund der Vielzahl der zu bearbeitenden Projekte sowie fehlenden Personalressourcen kann zum betreffenden Themenbereich noch kein Ergebnis abschließend präsentiert werden.“

Und kann das Landratsamt Ergebnisse vorweisen?

Wie Sprecherin Silke Hartmann erklärt, beschäftigt sich ein Gesprächskreis, der auch aus Behördenvertretungen besteht, mit der Problematik frei laufender Hunde in Außenbereichen. „Selbstverständlich werden in diesem Rahmen auch mögliche Maßnahmen besprochen“, so Hartmann. „Der Erlass einer Allgemeinverfügung ist jedoch kurz- oder mittelfristig nicht geplant.“

Was sagen die Akteure, die die Pflicht forderten, zum Umsetzungsstand?

Jäger Matthias Roth zeigt sich gerade mit Blick auf das Rehwild enttäuscht. Insbesondere darüber, dass es in der aktuellen Jagdsaison bis zur Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit nichts mit der Leinenpflicht wird. Während die Rehgeiße in seinem Revier derzeit hochträchtig seien, beobachte er nur allzu oft frei laufende Hunde in seinem Pachtbereich. „Ich habe nicht nur einmal erlebt, wie Hunde Rehe im Bereich der Keule packen und dann schwer verletzen beziehungsweise totbeißen. Das ist hoch tragisch“, erzählt Roth.

Noch schärfere Kritik kommt von Michael Ehlers, Vorsitzender der Rehkitzrettung: „Es ist bedauerlich, aber nicht überraschend, dass seitens der Stadt Weinheim die Umsetzung einer temporären Leinenpflicht nicht vorankommt.“ Er scharrt mit den Hufen: Das Thema sei nicht neu und in den vergangenen Jahren bereits mehrfach an die Verwaltung herangetragen worden. „Zeit sich über den rechtlichen Rahmen zu informieren war also mehr als ausreichend! Dabei würde ein kurzer Anruf in der Nachbargemeinde Heddesheim ausreichen, denn dort sind seit Jahren viele Flächen sogar mit einer ganzjährigen Leinenpflicht belegt.“

Was entgegnen Gegner des Leinenzwangs?