Das Werner-Heisenberg-Gymnasium Weinheim (WHG) schließt eine wegweisende Bildungspartnerschaft mit den GRN-Kliniken ab. Schulleiterin Gabriele Franke ist begeistert von der neu geschlossenen Partnerschaft: „Diese Zusammenarbeit ist ein Meilenstein in unserer langen Tradition der Bildungspartnerschaften und verstärkt unser Engagement, praktische Bildungserfahrungen vorbereitend auf Ausbildung, Studium und Beruf anzubieten“, sagte Franke.

Die Zusammenarbeit mit den GRN-Kliniken als regionalem und für seine gute medizinische Versorgung bekannten Gesundheitsdienstleister bietet den Schülern die einzigartige Gelegenheit, einen tiefen Einblick in die vielfältigen Berufsfelder im Gesundheitswesen zu erhalten. Die Kooperation soll dazu beitragen, die bereits vorhandenen Angebote im Bereich der Berufs- und Studienorientierung weiter auszubauen und die bestehenden Bildungspartnerschaften – unter anderem mit Freudenberg und Nora Systems, der Volksbank Kurpfalz, der AOK, ABB und Goldbeck – zu ergänzen.

Dieser Schritt ist Teil der engagierten Bemühungen des WHG, den Schülern eine umfassende Orientierung und fundierte Erfahrungen in verschiedensten Bereiche zu ermöglichen. Geplante Aktivitäten umfassen Praktika, Exkursionen, Vorträge von Fachleuten sowie informative Workshops, zum Beispiel im Rahmen der jährlichen Projekttage. Dabei sollen die Schüler neben den fachlich-inhaltlichen Erfahrungen auch ihre sozialen Kompetenzen im Kontakt mit den Mitarbeitern sowie den Patienten ausbauen können.

Daher freuten sich Lisa Mittelberger von der Ausbildungskoordination der GRN-Klinik, Sandra Riechers von der Pflegeleitung und Kathrin Fessmann von der Leitung Recruiting & Personalmarketing zusammen mit dem WHG-Team besonders über die Unterzeichnung des Kooperationsvertrages mit der Perspektive, junge Menschen für Berufe im medizinischen Bereich vor Ort in Weinheim zu gewinnen.

Franke gab ihrer Freude betonte, die Vielfalt der Kooperationen ermögliche es den jungen Menschen nicht nur, ihre individuellen Interessen und Stärken zu entdecken und gezielt darauf aufbauend fundierte Entscheidungen für ihre berufliche Zukunft zu treffen, sondern auch einen Beitrag bei der Bekämpfung des Fachkräftemangels zu leisten – sei es im Bereich der akademischen oder Ausbildungsberufe, gerade auch im Gesundheitswesen. In diesem Zuge geht das WHG innovative Wege in der Berufs- und Studienorientierung, insbesondere im Kontext der digitalen Transformation und der Herausforderungen während und nach der Corona-Pandemie.

Die Schule hat in den zurückliegenden Jahren erfolgreich ihre Berufs- und Studienorientierung in Form der eigens gegründeten Plattform „HEI Potentials“ grundlegend digitalisiert. Diese bietet den Schülern die Möglichkeit, sämtliche Informationen rund um die Berufs- und Studienorientierung flexibel orts- und zeitunabhängig abzurufen und auch datenschutzkonform mit ihren Lehrern sowie den Bildungspartnern per Chat oder Videokonferenz zu kommunizieren.