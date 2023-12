Weihnachtsfeier für Wohnungslose in Weinheim

Großzügige Spender und ehrenamtliche Helfer machten auch in diesem Jahr wieder die Weihnachtsfeier für wohnungslose Menschen im Gemeindehaus von Herz Jesu in der Johannisstraße möglich. Um die Mittagszeit füllte sich am 24. Dezember das Gemeindehaus mit über 90 Gästen, die vom Caritasverband für den Rhein-Neckar-Kreis verköstigt wurden.