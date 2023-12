Weihnachtsfest für Obdachlose

Die Wohnungslosenhilfe des Caritasverbands für den Rhein-Neckar-Kreis richtet in Weinheim am 24. Dezember wieder ihr traditionelles Weihnachtsfest für wohnungs- und obdachlose Menschen aus. Die Caritas bittet hierbei um Kuchen- und Geldspenden aus der Bevölkerung.

„Wir freuen uns sehr darauf, für die Menschen, die regelmäßig in unsere Tagesstätte für Wohnungslose kommen, wieder ein schönes Weihnachtsfest an Heiligabend auszurichten“, erzählt Stefan Dugeorge, Referatsleiter Soziale Dienste beim Caritasverband. Dank der großzügigen Spende der Volksbank-Weinheim-Stiftung gibt es auch in diesem Jahr wieder ein Dreigänge-Menü, das von Ehrenamtlichen zubereitet wird.

Unter anderem sorgt der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde für ein festliches Rahmenprogramm. Selbstgebackener Kuchen und Weihnachtsgebäck dürfen auf einem Weihnachtsfest aber natürlich nicht fehlen. „Wir würden uns sehr über Kuchen- und Gebäckspenden für unsere Gäste freuen“, sagt Dugeorge. Diese können entweder am 23. Dezember in der Tagesstätte in der Paulstraße 2 oder am 24. Dezember im Gemeindehaus Herz-Jesu in der Johannisstraße 9 abgegeben werden.