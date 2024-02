Weinheim: Dreiste Diebinnen bestehlen 90-Jährige

Unmittelbar, nachdem die Seniorin die Toilettenkabine in dem Geschäft in der Dürrestraße wieder verlassen hatte, begab sich die bisher unbekannte Täterin ebenfalls auf die Toilette. Während dessen wurde die 90-Jährige womöglich von einer weiteren unbekannten Komplizin abgelenkt, die sich zu diesem Zeitpunkt die Hände wusch, sodass die Handtasche in einem unbemerkten Moment entwendet werden konnte. Die beiden Unbekannten verließen die Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. In der Tasche befanden sich Fahrzeug - und Hausschlüssel sowie ein Geldbeutel mit einem geringen Bargeldbetrag.