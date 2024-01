Weinheim sucht die Helden der Kindheit

Man wird sicher Super- und Spiderman sehen, vielleicht auch Tarzan oder einen John Travolta, Little Joe, Winnetou, Franz Beckenbauer oder vielleicht sogar den ein oder anderen Avenger – je nach Altersklasse der Narren, die sich dieses Jahr wieder zum Straßenfasching auf dem Weinheimer Marktplatz treffen. Denn die IG Marktplatz hat jetzt den Schleier gelüftet: „Helden der Kindheit“, so heißt in diesem Jahr das Motto der Narrenparty im Herzen der Stadt.